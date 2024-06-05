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Гастроэнтеролог Зарубина назвала продукты, которые вызывают вздутие живота

Вздутие живота могут вызывать разные факторы, однако чаще всего причиной являются продукты, провоцирующие повышенное газообразование. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

По словам специалиста, к такими продуктам относятся газированные напитки, сладкое, а также бобовые и капуста.

"Бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох) содержат большое количество клетчатки. Бактерии, расщепляя пищевые волокна, выделяют газы, что может стать причиной вздутия живота", — объяснила Зарубина.

Эксперт подчеркнула, что иногда вздутие живота возможно после употребления молочной продукции, это может быть связано с непереносимостью лактозы. Еще одна причина метеоризма — обилие белковой пищи в рационе, передает «Газета.ру».

Другой продукт, который может привести к вздутию живота, — жевательные резинки с сахарозаменителями. Во время жевания заглатывается большое количество воздуха.

Гастрит считается одним из наиболее распространенных заболеваний желудка, на фоне которого появляется максимум легкое недомогание. Однако без лечения можно довести ситуацию до серьезных последствий.

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