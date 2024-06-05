Врач рассказал о продуктах, которые часто становятся причиной отравления

Причиной пищевого отравления могут стать условно-патогенные микроорганизмы, которые попадают в организм вместе с определенными продуктами. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

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По ее словам, к этим микроорганизмам относят бактерии, например сальмонеллы, стафилококки, а также некоторые виды кишечной палочки. Сюда же относятся вирусы, например ротовирусы. Медик перечислила еще ряд микроорганизмов, которые могут навредить здоровью (например, клебсиеллы).

Все они не только питаются человеческой едой, вызывая дефицит поступления в организм полезных веществ, витаминов и минералов, но также могут приводить к воспалительным изменениям, эрозивно-язвенным поражениям органов ЖКТ, выделяя токсические вещества.

По словам Мельниковой, их излюбленная среда — мясо, рыба, яйца, молочные продукты, консервы, соления, маринады, кондитерские изделия с заварным кремом. Она добавила, что микроорганизмы обычно попадают в организм с пищей, вследствие несоблюдения простых правил профилактики пищевых отравлений.

Поэтому, подчеркнула врач, нужно быть аккуратнее при употреблении магазинных салатов, уличной шаурмы, мясных полуфабрикатов (сосисок, колбас, пельменей), фермерских молочных продуктов, кондитерских вафельных трубочек с белково-заварным кремом.

Мельникова указала, что важно помнить о правилах гигиены: мыть руки перед едой, придерживаться санитарных норм первичной обработки продуктов. Также необходимо термически обрабатывать продукты, которые этого требуют. Врач добавила, что еще одним важным аспектом является соблюдение условий и сроков хранения, передает «Газета.Ru».

Кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, как избежать отравления во время отпуска. В свою очередь эксперт Наталья Садыкова рассказала, как выявить пищевое отравление.