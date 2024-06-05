Врач назвал пять врагов печени на каждом столе

Согласно выводам зарубежных исследователей, печень лучше всего себя чувствует, когда в рационе человека присутствует еда с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка. При этом рекомендуется есть больше листовой зелени, продуктов с антиоксидантами и клетчаткой. Но чтобы поддерживать оптимальную работу печени, важно также избегать ряда продуктов, передает Pronews.gr со ссылкой на диетолога Мелиссу Прест.

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Стоит помнить, что алкоголь является одним из главных врагов печени, отметила врач. Напомним, что большинство медиков сходятся во мнении: безопасной дозы спиртного не существует - всегда есть риски. Тем более, если человек проходит лечение.

Алкоголь "никогда не смешивайте с лекарством", подчеркнула Прест. Она отметила также губительное влияние на печень курения - привычка провоцирует повреждение клеток органа.

Другие враги печени на столе - обработанные продукты и простые углеводы, уточнила диетолог.

"Они вызывают воспаление и способствуют накоплению жира и сахара в органе", - добавила врач.



Не пойдет на пользу печени и присутствие в еде чрезмерного количества соли. Также будьте осторожнее с употреблением блинов - в большом количестве они вредны для печени, заключила Прест.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Сергей Морозов предупредил, что при избыточной калорийности питания и низкой физической активности в печени происходит накопление лишнего жира. Он посоветовал ограничить фруктозу и насыщенный жир. При этом в рацион стоит включить растительное масло, печень, рыбу, морепродукты.