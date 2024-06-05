Врач назвал пять врагов печени на каждом столе

"Никогда не смешивайте с лекарством": Названы пять врагов печени на каждом столе
Согласно выводам зарубежных исследователей, печень лучше всего себя чувствует, когда в рационе человека присутствует еда с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка. При этом рекомендуется есть больше листовой зелени, продуктов с антиоксидантами и клетчаткой. Но чтобы поддерживать оптимальную работу печени, важно также избегать ряда продуктов, передает Pronews.gr со ссылкой на диетолога Мелиссу Прест.
Стоит помнить, что алкоголь является одним из главных врагов печени, отметила врач. Напомним, что большинство медиков сходятся во мнении: безопасной дозы спиртного не существует - всегда есть риски. Тем более, если человек проходит лечение.
Алкоголь "никогда не смешивайте с лекарством", подчеркнула Прест. Она отметила также губительное влияние на печень курения - привычка провоцирует повреждение клеток органа.
Другие враги печени на столе - обработанные продукты и простые углеводы, уточнила диетолог.
"Они вызывают воспаление и способствуют накоплению жира и сахара в органе", - добавила врач.
Не пойдет на пользу печени и присутствие в еде чрезмерного количества соли. Также будьте осторожнее с употреблением блинов - в большом количестве они вредны для печени, заключила Прест.
Ранее гастроэнтеролог и диетолог Сергей Морозов предупредил, что при избыточной калорийности питания и низкой физической активности в печени происходит накопление лишнего жира. Он посоветовал ограничить фруктозу и насыщенный жир. При этом в рацион стоит включить растительное масло, печень, рыбу, морепродукты.