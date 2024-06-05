Многие люди при мигрени не могут обойтись без обезболивающих препаратов, но с такими лекарствами следует быть осторожными. Дело в том, что они могут привести к обратному эффекту: вместо долгожданного облегчения усугубить симптомы и спровоцировать новые приступы, говорит врач общей практики Оливер Эмрих.

"Головная боль может начать жить своей собственной жизнью благодаря использованию обезболивающих. Она может возникать чаще, длиться дольше и становиться более интенсивной."



Чтобы избежать этого эффекта, вам следует придерживаться эмпирического правила «10-20». Это означает, что можно принимать обезболивающие максимум 10 дней в месяц и полностью избегать их приёма как минимум 20 дней в месяц.