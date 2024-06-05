Терапевт рассказал, зачем нужны клизмы и когда их назначают

Клизмы — процедура, о которой многие слышали, но не все знают, зачем и как ее применять. Врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Наталья Буракова рассказала «Вечерней Москве», какие показания и противопоказания существуют к этой процедуре.

© Вечерняя Москва

Что это такое и зачем нужно

Клизма — это введение жидкости или лекарственных средств в сигмовидную кишку через прямую кишку. Древнейшее известное науке упоминание клизмы принадлежит египетской цивилизации — это один из первых известных нам медицинских текстов — «папирус Эберса» (XVI в. до н. э), в нем клизма из смеси растительного масла и меда используется как средство борьбы с болями в животе.

Однако несмотря на столь долгую историю существования клизм, до сих пор нет единого мнения об их необходимости: некоторые специалисты считают эту процедуру вспомогательной для улучшения работы кишечника, другие, напротив, полагают, что клизмы серьезно нарушают его работу.

Какие бывают клизмы

Клизмы используют по разным причинам. Вот некоторые из них:

Очистительные клизмы

Иногда это самый быстрый способ справиться с серьезными запорами, когда другие методы, такие как изменение диеты или прием слабительных, не помогают. Также данный вид клизм используется с целью подготовки к медицинским процедурам, например, перед колоноскопией, когда важно максимально опорожнить кишечник для диагностической полноты картины и нет возможности выполнить подготовку употреблением специализированных растворов для опорожнения кишечника.

Лекарственные клизмы

Применяются для введения в прямую или сигмовидную кишку жидких лекарственных растворов. При данном способе введения концентрация лекарственных веществ в крови выше, чем при приеме такой же дозы в таблетках или порошках, проходящих изначально 100 процентов через печень после всасывания в кишечнике, особенно у лекарств с основным метаболизмом в печени. Также преимуществом данного метода введения лекарств является возможность их приема при невозможности использования пероральных форм.

Диагностические клизмы

Их проводят при рентгенологическом исследовании толстой кишки. В этом случае в прямую кишку вводится рентгенконтрастное вещество (сульфат бария, водорастворимые контрастные вещества) для улучшения визуализации внутренних органов и анатомических структур.

Противопоказания

Вышеописанные клизмы не наносят вред здоровью при отсутствии противопоказаний. Однако абсолютные противопоказания к их выполнению все-таки есть:

Острые воспалительные процессы в прямой и толстой кишке;

Глубокие трещины в области заднего прохода и кровоточащий геморрой;

Выпадение прямой кишки;

Злокачественные новообразования прямой и толстой кишки;

Острый аппендицит, перитонит;

Первые дни после операций на органах пищеварения.

Как и любое вмешательство в наш организм, клизмы имеют свои риски, особенно если использовать их слишком часто:

Нарушение микрофлоры

Частое применение клизм может нарушить естественный баланс полезных бактерий в кишечнике, что важно для здоровья и иммунитета.

Риск дегидратации

Клизмы могут вызвать потерю воды и электролитов, особенно если используются часто.

Повреждение тканей

Неправильное использование клизмы может повредить слизистую оболочку или даже привести к более серьезным проблемам, например, к проникновению в брюшную полость.

Клизмы остаются важным инструментом в медицинской практике, но их применение требует соблюдения мер безопасности и рекомендаций специалистов. Всегда консультируйтесь с врачом перед проведением клизмы, особенно если вы страдаете хроническими заболеваниями или регулярно сталкиваетесь с проблемами кишечника.

Эффективное и безопасное использование клизм может значительно улучшить качество жизни и помочь в лечении многих заболеваний, однако не забывайте о потенциальных рисках и альтернативных методах лечения.