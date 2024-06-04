Россиянин хотел подлечиться после ошибки врачей, но получил дырку под глазом

Житель Хабаровского края приехал в Москву подлечиться после врачебной ошибки. На родине ему при удалении верхнего зуба случайно вырвали с корнем кусок твердого нёба. Из-за этого у него появилась ещё проблема с носом, куда стала забиваться жидкость.

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В столице мужчину прооперировали. Но через 12 часов после операции он чихнул, и у него под глазом набухла шишка, а потом появилась гематома.

Что случилось

Но на следующий день выяснилось, что россиянин опять стал жертвой врачебной ошибки, рассказал «Московский комсомолец». Оказалось, во время операции хирург случайно повредил правую глазницу, оставив там дырку. Об этом пациенту врачи ничего не сообщили

Что было дальше

Мужчина обратился в полицию и попросил проверить хирургов. При этом в клинике ему ему пообещали повторную операцию, чтобы решить проблему, с которой он изначально обращался. А та дырка должна зарасти через 2–3 месяца.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина умерла после удаления доброкачественной опухоли из матки. Эксперты считают, что пациентку мог убить физраствор.