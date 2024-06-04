В Депздраве Москвы перечислили симптомы острых проблем с сердцем

При давящей боли, тяжести и жжении в груди, которые могут сопровождаться нарушением дыхания, следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Речь идёт об инфаркте и инсульте, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист Депздрава Москвы по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Дмитрий Скрыпник.

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«Основная проблема инсульта — закрытая церебральная артерия. Сердце всё то же самое. Только артерия закрыта не в голове, а в сердце. Сердце может быть попроще с симптомами. Проблема — инсульт после сна. Когда происходит инсульт, пациент спит, он не просыпается, продолжает спать и симптомы обнаруживает только утром. У пациента с инфарктом миокарда основной симптом, который возникает — это боль в грудной клетке, чаще всего давящая боль, тяжесть, жжение в груди. Иногда эта боль отдаёт в левую руку, в челюсть. Особенно это страшно, если боль длится больше 15-20 минут, это уже катастрофа, особенно, если это сопровождается нарушением дыхания, пациенту не хватает воздуха, бросает в пот при этом. Это вот те симптомы, с которыми нужно вызывать скорую».



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