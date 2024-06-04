Невролог объяснила, почему при мигрени опасно пить но-шпу и ноотропы

При мигрени не стоит пить такие препараты как спазмалгон и но-шпу. Об этом заявила невролог Марина Гаджиева.

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«Мигрень – это сложный биохимический и физиологический процесс, и со спазмом он никак не связан. Поэтому пить спазмалгон и но-шпу при мигрени не стоит», – отметила Гаджиева.



По ее словам, головную боль терпеть не стоит, в самом начале стоит выпить обезболивающий препарат. Также многие россиян совершают ошибку, когда пытаются лечить мигрень сосудистыми препаратами и ноотропами.

Гаджиева уточнила, что профилактическая терапия мигрени длится от 6 месяцев до года и более, пишет издание Life.ru.

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