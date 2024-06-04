Почему в самолете часто болит живот и как этого избежать

Неприятные ощущения в виде вздутия, спазмов и болей в животе во время перелета (особенно длительного) могут иметь несколько причин.

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Их перечислила врач-эндокринолог Катя Янг в своем Telegram-канале.

1️. Изменение давления

Самолеты поднимаются на высоту около 10-12 тысяч метров, где атмосферное давление значительно ниже, чем на земле. В салоне поддерживается искусственное давление, однако оно все равно остается ниже привычного уровня. В кишечнике каждого человека находится определенное количество газа. При снижении давления объем этого газа увеличивается.

2️. Стресс и нервное напряжение

Многие люди перед полетами и во время них не в состоянии справиться с чувством тревоги. Это может быть связано со страхом высоты, замкнутым пространством или беспокойством по поводу безопасности. Стресс активирует симпатическую нервную систему, что может вызвать спазмы и боли в животе.

3️. Особенности питания

В воздухе кровь устремляется в нижние конечности, поэтому процесс пищеварения затруднен. Обезвоживание из-за сухого воздуха в самолете также может вызывать дискомфорт в желудке и кишечнике.

4️. Недостаток подвижности

Длительное ограничение движения замедляет перистальтику кишечника. Это может приводить к запорам и связанным с ними болям в животе.

Понимание причин дискомфорта и своевременная профилактика могут значительно улучшить ваше самочувствие в самолете, подчеркнула доктор.