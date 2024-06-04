Врач назвал тяжелые последствия варикоза

Важность своевременного обращения к флебологу при варикозе не может быть недооценена, так как заболевание способно прогрессировать и вызывать серьезные осложнения, сообщил «Петербург2» опытный хирург и флеболог Вадим Сидоров.

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Специалист подчеркивает, что любой дискомфорт в ногах, будь то отеки или боли, должен стать поводом для консультации со специалистом. Флеболог проведет необходимую диагностику и, при необходимости, направит к другим врачам.

Среди наиболее опасных последствий варикоза Сидоров выделяет тромбоз и тромбофлибит, которые могут привести к застою венозной крови и, как следствие, к тромбоэмболии легких - состоянию, угрожающему жизни пациента. Также не следует забывать о трофических язвах, возникающих вследствие нарушения венозного оттока, что является еще одним серьезным осложнением запущенного варикоза.