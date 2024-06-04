Дерматолог озвучила методы лечения солнечных ожогов

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева объяснила, как справиться с последствиями солнечных ожогов. Она назвала средства для ускорения регенерации кожи. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

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Необходимо использовать средства с противовоспалительным эффектом. К примеру, «Пантенол», содержащий витамин B5. Он помогает уменьшить воспаление. Крем «Бепантен» будет особенно эффективен, если содержит антибиотики, что полезно при появлении ожоговых пузырей.

Крема на основе пантенола можно применять непосредственно после ожога. Помимо прочего, есть специальные косметические гели для ухода за кожей после ожогов, - у них охлаждающий эффект.

Некоторые методы «лечения» солнечных ожогов могут только усугубить ситуацию. Доктор Скорогудаева категорически не советует использовать масла.