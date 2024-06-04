Эколог рассказал об опасности клещей-монстров
Клещи-монстры, о которых в последнее время часто говорят в Европе, уже давно есть в России. Об этом сообщил эколог Сергей Матюшин.
Главная опасность этого вида паразитов — они являются переносчиками конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Причем от заболевания нет вакцины и лечения. Патоген в 10-40% случаев оборачивается для пациентов смертью.
Однако специалист подчеркнул, что эта лихорадка уже хорошо изучена медиками, так как переносчиками заболевания являются не только клещи, но и другие насекомые.
«Переносчиками вируса лихорадки могут быть не только клещи, но и мелкие грызуны, птицы, звери и домашний скот. Но клещи - супервирусоносители. Они не расстаются с ним до конца жизни, кроме того, передают его своему потомству», — объяснил эксперт порталу «МК», пишет Радио «Комсомольская правда».