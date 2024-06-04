Врачи из Бурятии провели две операции голодавшей два месяца женщине

Хирурги из Улан-Удэ провели две операции для женщины, которая из-за уникального клинического случая не могла нормально есть в течение двух месяцев, рассказали «МК в Улан-Удэ» в Республиканской клинической больнице имени Семашко. По словам врачей, пациентка поступила в медицинское учреждение с весом 45 кг и жаловалась на многократную рвоту.

Пациентка сообщила, что у нее на фоне полного благополучия развилась многократная рвота, пропал аппетит, и в итоге она буквально перестала есть, так продолжалось два месяца, — уточнили к клинике.

Врачи после ряда исследований установили, что у женщины наблюдается критическое сужение выходного отдела желудка. В рамках первой операции специалисты вывели тонкую кишку на переднюю брюшную стенку для проведения питания. Через два месяца они организовали второе вмешательство, в рамках которого хирурги восстановили естественный путь прохождения пищи, удалив пострадавшую часть желудка. Сейчас пациентка находится дома.

Заведующая офтальмологическим отделением Детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ ранее помогла трехлетней девочке, которая во время игры засунула в глазницу бусину. Мать ребенка уточнила, что врач впервые за практику столкнулась с таким случаем.