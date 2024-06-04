Психолог рассказала о смертельной опасности психосоматических заболеваний

Если человек игнорирует проблему, недуг становится хроническим. Затяжные болезни такого характера могут стать причиной летального исхода. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Любая психосоматика — это длительное заболевание, которое не поддаётся лечению. Это очень странные заболевания, которые не могут даже диагностировать. Это, как правило, такая защитная реакция, как аутоагрессия. Есть агрессия, которую мы не можем выплёскивать, мы направляем её внутрь себя. И пассивная агрессия всегда приводит к психосоматическим заболеваниям. Первым реагирует на аутоагрессию всегда желудочно-кишечный тракт, затем реагирует сердечно-сосудистая система. Но если человек и здесь не включил осознанность и не разобрался со своими проблемами, то дальше идёт хронического заболевания, как правило, может быть и с летальным концом».



Ранее психолог предупредила об опасности «жизни в розовых очках». Люди, склонные к отрицанию реальности, утрачивают способность «управлять жизнью», рассказала Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».