С начала года подмосковные медики спасли 1,7 тысячи недоношенных детей

В 2024 году в Московской области врачи-неонатологи спасли почти 1,7 тысячи младенцев, появившихся на свет раньше срока, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившихся на свет раньше положенного срока. С начала года в регионе врачи спасли почти 1,7 тысячи детей, рожденных раньше срока, из них 140 с экстремальной и очень низкой массой тела – менее 1,5 кг», - рассказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.



По информации ведомства, подобные результаты стали возможны благодаря наличию в регионе шести перинатальных центров, а также областного НИИ акушерства и гинекологии. К тому же в Подмосковье создана трехуровневая система родовспоможения, направленная на всеобъемлющее высокотехнологичное медицинское обслуживание рожениц.

Подробнее с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» .