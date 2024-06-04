Ученые выяснили, какой вид чая защищает от диабета второго типа

Согласно новому исследованию британских ученых, употребление большого количества продуктов и напитков, богатых флавоноидами, может снизить риск развития диабета 2 типа. Однако не все они эффективны. Ученых интересовали черный и зеленый чаи, красное вино, яблоки, ягоды, виноград, апельсины, грейпфруты, сладкий перец, лук и темный шоколад. Более 100 тысяч участников прошли не менее двух круглосуточных диетологических обследований.

Продуктами-лидерами оказались ягоды и яблоки, но максимальное влияние на перспективу столкнуться с распространенным недугом оказывало систематическое потребление зеленого чая. «Это исследование подтверждает текущие рекомендации по увеличению потребления фруктов для снижения риска развития диабета второго типа, но указывает на особую роль ягод и яблок», — пишут авторы исследования. Согласно полученным данным, порция ягод в день снижает риск развития заболевания на 15%, порция яблок на 12%, а четыре чашки зеленого чая в день — на 21%.

8 бессмысленных привычек, на которые вы «сливаете» энергию каждый день