Врачи в Подмосковье удалили пациентке кисту с волосами и зачатками костей

Подмосковные хирурги прооперировали женщину с кистой яичника, внутри которой были обнаружены волосы и зачатки костей черепа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Подольский родильный дом поступила 34-летняя женщина с ранее диагностированным новообразованием в правом яичнике – тератомой. Тератома – врожденная патология, которая возникает еще во время эмбрионального развития. В ней могут присутствовать как волосы, мышечная и костная ткани, волосы, зубы, так и более сложные органы, например, глаз или конечности», – говорится в сообщении.



Отмечается, что в данном случае внутри кисты были обнаружены зачатки костей черепа, жир и волосы.

«Из правого яичника у пациентки удалена тератома диаметром 8 см. Операции такого рода являются высокотехнологичными, ведь удаление таких опухолей у пациенток репродуктивного возраста должно происходить с максимальным сохранением здоровой ткани яичника. Это требует определенной, очень аккуратной техники оперативного вмешательства», – приводятся в сообщении слова главного врача Подольского родильного дома Александра Скобенникова.



Он добавил, что после операции женщине удалось сохранить репродуктивную функцию, и в дальнейшем она может планировать беременность. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.