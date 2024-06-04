Врачи рассказали об «ухе купальщика», возникающем вследствие гидроудара

По словам лор-врачей ростовской Дорожной клинической больницы, чаще всего в летнее время к ним обращаются пациенты, столкнувшиеся с так называемым «ухом купальщика». Это состояние, при котором вода, попавшая в ухо, вызывает воспалительный процесс.

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Это определение объединяет сразу несколько заболеваний, которые развиваются после купания или длительного нахождения в среде с повышенной влажностью. Также причиной развития «уха купальщика» врачи называют гидроудар – следствие прыжков в воду.

В таких случаях вода попадает в ухо. Избавиться от нее можно, если наклонить голову на бок.

Но в ряде случаев вода остается в ушном канале. Это вызывает частичную потерю слуха, боль, покалывание в ухе, покраснение кожи в слуховом проходе.

Если после купания появляется чувство дискомфорта в ухе, врачи советуют обратиться к лор-специалисту, а не заниматься самолечением. Неграмотное лечение чревато отитом и даже воспалением мозга, предупреждают специалисты.

Особую опасность несет вода в стоячих водоемах, в озере и в пруду. Высока вероятность, что вода в них кишит всевозможными микроорганизмами и вредными бактериями. В результате купающийся рискует заразиться синегнойной палочкой и золотистым стафилококком.

Еще более грозное заболевание, возбуидетелем которого является амеба Naegleriа fowleri, амебный менингоэнцефалит. Заболевание тяжело поддается лечению и отличается высокой смертностью.

Основной способ заражения – попадание воды в ухо и нос. Проникнув внутрь, «амеба» начинает буквально пожирать мозг.

Кроме того, напомнили врачи, не стоит забывать о самых типичных заболеваниях, возникающих у купальщиков. Классическими заболеваниями для летнего сезона называют ротавирус и кишечные расстройства.

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета Наталья Шиндряева рассказала о причинах шума в ушах. А доктор Александр Мясников заявил, что в большинстве случаев шум в ушах полностью излечить нельзя.