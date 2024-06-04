Подмосковные хирурги спасли 78-летнюю пациентку с перитонитом печени

В филиал №2 больницы городского округа Балашиха Московской области поступила 78-летняя женщина с жалобами на постоянную боль брюшной полости. Женщина сообщила, что боль быстро распространилась по всему животу, появившись несколько дней назад в его верхней части. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

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Диагностика выявила у пациентки абсцесс печени, осложненный развитием гнойного перитонита (воспалением брюшины, приводящим к нарушению функций организма и даже летальному исходу). По мнению врачей, первичный воспалительный процесс развился у женщины на фоне ряда хронических патологий.

«В левой доли печени образовалась заполненная гноем капсула. В какой-то момент произошел ее прорыв, и гнойное содержимое оказалось в брюшной полости. Патогенная микрофлора начала распространяться на соседние жизненно важные органы. Ситуация была критической и с высокой долей вероятности могла закончиться летальным исходом, если бы не оказанная вовремя помощь. Перед операцией и после нее врачи провели антибактериальную и дезинтоксикационную терапию. Во время хирургического вмешательства вскрыли и дренировали абсцесс левой доли печени, выполнили санацию и дренирование брюшной полости. В общей сложности убрали около литра свободной жидкости», - рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Павел Коваль.



В настоящее время женщина уже выписана из стационара в нормальном самочувствии, получив все рекомендации специалистов, касающихся восстановления и необходимого питания. Далее она будет наблюдаться в поликлинике по месту жительства.