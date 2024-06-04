Пиво не поможет: доктор рассказал, как снять жжение во рту после чили

Пиво не поможет: доктор рассказал, как снять жжение во рту после перца чили
Пожар во рту после жгучего перца может пройти через минуту, но иногда длится часами. Как унять мучительное жжение, «Клопс» рассказала врач-терапевт, фармаколог Яна Белоусова.
В красном перце содержится вещество, которое называется капсаицин, именно благодаря ему приправа имеет неповторимую остроту. Чем его больше, тем сильнее жгучий эффект. В некоторых случаях он может быть не пикантным, а реально неприятным.
«Если своевременно не оказать помощь, человек на некоторое время лишается вкусовых ощущений», — предупредила доктор. Запивать острое блюдо водой бессмысленно: она не даст никакого облегчения, скорее наоборот, усугубит жжение. «Жгучее вещество разнесётся по всему пищеводу, так как капсаицин не связывается с водой», — подчеркнула Белоусова.
Не стоит тушить пожар во рту и холодным пивом — оно тоже только усилит ощущение ожога. Горячие напитки, например, чай или кофе дадут такой же эффект.
Что поможет
Используйте любой молочный продукт с высоким содержанием жира: это могут быть сливки, сметана или йогурт. Отличным вариантом станет мороженое.
«Молоко хорошо снимает жжение, так как смешивается с капсаицином и помогает смыть его с рецепторов языка», — объяснила врач.
Можно закусить рисом, лапшой или хлебом, не зря в азиатских странах острые блюда подают именно с нейтральными гарнирами. Если поблизости нет ничего перечисленного, поможет сахар или мёд. Они не смоют жгучее вещество с языка, но быстро изменят вкусовые ощущения, замаскировав жжение.
С особой острожностью красный перец стоит употреблять людям, у которых уже есть проблемы с ЖКТ, например, заболевания желудка или жёлчного пузыря. Умеренность важна также и при склонности к аллергическим реакциям, подытожила терапевт.
Доктор перечислил причины неприятного запаха изо рта.