Пиво не поможет: доктор рассказал, как снять жжение во рту после чили

Пожар во рту после жгучего перца может пройти через минуту, но иногда длится часами. Как унять мучительное жжение, «Клопс» рассказала врач-терапевт, фармаколог Яна Белоусова.

В красном перце содержится вещество, которое называется капсаицин, именно благодаря ему приправа имеет неповторимую остроту. Чем его больше, тем сильнее жгучий эффект. В некоторых случаях он может быть не пикантным, а реально неприятным.

«Если своевременно не оказать помощь, человек на некоторое время лишается вкусовых ощущений», — предупредила доктор. Запивать острое блюдо водой бессмысленно: она не даст никакого облегчения, скорее наоборот, усугубит жжение. «Жгучее вещество разнесётся по всему пищеводу, так как капсаицин не связывается с водой», — подчеркнула Белоусова.



Не стоит тушить пожар во рту и холодным пивом — оно тоже только усилит ощущение ожога. Горячие напитки, например, чай или кофе дадут такой же эффект.

Что поможет

Используйте любой молочный продукт с высоким содержанием жира: это могут быть сливки, сметана или йогурт. Отличным вариантом станет мороженое.

«Молоко хорошо снимает жжение, так как смешивается с капсаицином и помогает смыть его с рецепторов языка», — объяснила врач.



Можно закусить рисом, лапшой или хлебом, не зря в азиатских странах острые блюда подают именно с нейтральными гарнирами. Если поблизости нет ничего перечисленного, поможет сахар или мёд. Они не смоют жгучее вещество с языка, но быстро изменят вкусовые ощущения, замаскировав жжение.

С особой острожностью красный перец стоит употреблять людям, у которых уже есть проблемы с ЖКТ, например, заболевания желудка или жёлчного пузыря. Умеренность важна также и при склонности к аллергическим реакциям, подытожила терапевт.

Доктор перечислил причины неприятного запаха изо рта.