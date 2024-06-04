Какие инфекции могут грозить после укусов комаров?

Врач-инфекционист рассказал о том, что комары являются переносчиками многих болезней, но в России нет заболеваний, которые массово передаются этими насекомыми. Случаи, которые выявляются, можно назвать единичными. Тем не менее, специалист перечислил симптомы, появляющиеся после укуса комара, которые должны взволновать.

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Об этом рассказал Андрей Поздняков, к.м.н., врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь».

Механизм распространения простой: комар кусает человека, имеющего то или иное заболевание, напитывается заражённой кровью, и при повторном укусе здорового человека заражает его.

Одно из заболеваний, которым можно заразиться таким образом – туляремия. Это болезнь, которая требует обязательной диагностики и госпитализации. Воздушно-капельным или фекально-оральным путём туляремия не передаётся, но передаётся при повреждениях кожных покровах и инфицировании мест повреждения.

Кроме этого, комары передают лихорадку Западного Нила, вирус японского энцефалита, а также редкие вирусы, которые переносят птицы из мест своей миграции. Например, паразитарная инвазия, которая может передастся через укус комара – дирофиляриоз. Возбудители – круглые черви, нематоды. Их мелкие личинки находятся в кровотоке носителя, и передаются жертве с кровью. У заразившегося человека под кожей появляются плотные узелки или перемещающиеся нитевидные образования. Иногда для извлечения червей требуется хирургическое вмешательство.

Болезни, которые могут передаться с укусами комаров, дают знать о себе не сразу, нужны дни или даже недели. Основной симптом, который требует обращения к врачу – это лихорадка, появившаяся через несколько дней после укуса. Внимания требуют и изменения в зонах укуса: нагноения, появление язв, отделяемого из ранок. Тревожный симптом – увеличение регионарных лимфатических узлов и появление сыпи через несколько дней после укусов.

Риски пострадать от укуса комара в большей степени есть у жителей тёплых зон: чем южнее обитают комары, тем больше заболеваний они могут передать. Врач говорит, что заразиться от комара в тайге сложнее, чем в южных регионах. Например, дирофиляриоз встречается чаще на юге: Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край. Гораздо реже на территориях с умеренным климатом — Московская, Рязанская, Липецкая области, регионы Урала и Сибири.