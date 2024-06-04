Какие инфекции могут грозить после укусов комаров?

Какие инфекции могут грозить россиянам после укусов комаров?
Врач-инфекционист рассказал о том, что комары являются переносчиками многих болезней, но в России нет заболеваний, которые массово передаются этими насекомыми. Случаи, которые выявляются, можно назвать единичными. Тем не менее, специалист перечислил симптомы, появляющиеся после укуса комара, которые должны взволновать.
Об этом рассказал Андрей Поздняков, к.м.н., врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь».
Механизм распространения простой: комар кусает человека, имеющего то или иное заболевание, напитывается заражённой кровью, и при повторном укусе здорового человека заражает его.
Одно из заболеваний, которым можно заразиться таким образом – туляремия. Это болезнь, которая требует обязательной диагностики и госпитализации. Воздушно-капельным или фекально-оральным путём туляремия не передаётся, но передаётся при повреждениях кожных покровах и инфицировании мест повреждения.
Кроме этого, комары передают лихорадку Западного Нила, вирус японского энцефалита, а также редкие вирусы, которые переносят птицы из мест своей миграции. Например, паразитарная инвазия, которая может передастся через укус комара – дирофиляриоз. Возбудители – круглые черви, нематоды. Их мелкие личинки находятся в кровотоке носителя, и передаются жертве с кровью. У заразившегося человека под кожей появляются плотные узелки или перемещающиеся нитевидные образования. Иногда для извлечения червей требуется хирургическое вмешательство.
Болезни, которые могут передаться с укусами комаров, дают знать о себе не сразу, нужны дни или даже недели. Основной симптом, который требует обращения к врачу – это лихорадка, появившаяся через несколько дней после укуса. Внимания требуют и изменения в зонах укуса: нагноения, появление язв, отделяемого из ранок. Тревожный симптом – увеличение регионарных лимфатических узлов и появление сыпи через несколько дней после укусов.
Риски пострадать от укуса комара в большей степени есть у жителей тёплых зон: чем южнее обитают комары, тем больше заболеваний они могут передать. Врач говорит, что заразиться от комара в тайге сложнее, чем в южных регионах. Например, дирофиляриоз встречается чаще на юге: Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край. Гораздо реже на территориях с умеренным климатом — Московская, Рязанская, Липецкая области, регионы Урала и Сибири.