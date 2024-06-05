Специалист по изучению рака дал совет любителям соляриев

Ультрафиолетовое излучение, которое человек получает в солярии, повреждает ДНК клеток кожи, предупредила менеджер по медицинской информации британского фонда по изучению рака «Cancer Research» Эми Хирст. Совет любителям соляриев специалистка дала в беседе с изданием Metro.

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По словам Хирст, накопление этих повреждений со временем приводит к раку.

«Некоторые солярии могут продавать свои услуги как способ получить более безопасный загар, но нет такого понятия, как безопасный загар от ультрафиолетового излучения», — сказала эксперт.



Если после посещения солярия появились новые родинки или изменились существующие — воспалились, зачесались, закровоточили или обзавелись коростой — нужно обратиться к врачу, заверила Хорст.

Ранее сообщалось, что для предотвращения негативного эффекта от солнечных лучей следует пользоваться солнцезащитным кремом и избегать ожогов. Причем чем бледнее у человека кожа, тем больше должен быть показатель SPF в его защитном средстве. А жители северных широт, помимо прочего, особенно подвержены аллергии на солнце.