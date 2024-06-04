Врачи рассказали о случае вечно пьяной женщины с «синдромом пивоварни»

Врачи из Канады разобрались, почему местная жительница, обратившаяся в отделение гастроэнтерологии больницы «Маунт Синай», постоянно находится в состоянии опьянения.

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Женщина неоднократно была госпитализирована с признаками интоксикации в результате злоупотребления спиртным. При этом каждый раз она утверждала, что совсем не пьет, поскольку ей не позволяет религия, сообщает Canadian Medical Association Journal.

Однако врачи ей не верили, так как при поступлении в больницу у нее были все симптомы опьянения. Пациентка несвязно говорила, была сонливой, не могла ориентироваться в пространстве, от нее пахло спиртным.

На вопросы врачей женщина лишь отвечала, что последние два года находится в таком состоянии практически всегда. Все это приносило ей немало проблем, так как она могла заснуть по дороге на работу, готовя еду. В то же время обследования психиатров на скрытый алкоголизм указывали на то, что пациентка действительно не испытывает проблем с алкоголем.

В результате врачи решили тщательно обследовать женщину и обнаружили у нее дрожжи, которые перерабатывали сахар, поступающий с едой, в спирт. Поэтому пациентка пьянела, не употребляя спиртное.

При этом к размножению дрожжей привело лечение инфекции пять лет назад. Врачи выяснили, что антибиотики, которые она пропила, убили полезные бактерии в ее кишечнике.

В результате дрожжи Saccharomyces cerevisiae начали бесконтрольно размножаться, и их концентрация выросла настолько, что производимый ими спирт мог отравить канадку.

Теперь у женщины официальный диагноз «синдром автопивоварни», о существовании которого врачи впервые узнали в 1940-х годах.

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