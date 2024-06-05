Врачи в Подмосковье спасли от удушья младенца, проглотившего деталь от конструктора

Врачи Солнечногорской больницы спасли 10-месячного ребенка, проглотившего деталь от детского конструктора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

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Как уточняется, ребенок поступил в реанимацию с признаками удушья и острым нарушением дыхания.

«Мы приняли решение о проведении экстренной бронхоскопии. Всего манипуляция заняла пять минут. Под наркозом наши эндоскописты провели санационную бронхоскопию и удалили инородное тело, которое оказалось зеленым пластиковым цветком от детского конструктора», – сказал заведующий реанимационным отделением Александр Ерохин, его слова приводятся в сообщении.



На данный момент дыхание пациента полностью восстановлено, он чувствует себя хорошо и продолжает находиться под наблюдением специалистов стационара, заключили в пресс-службе.