Вспышку кори зафиксировали в Челябинской области

В Челябинской области возникла вспышка кори. За четыре месяца уровень заболеваемости вырос более чем в три раза. Ситуацию в Роспотребнадзоре оценивают, как неблагополучную, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Хасид. Александра к своему здоровью относится ответственно – пришла делать прививку от кори. В Челябинской области вспышка заболеваемости, 11 случаев на 100 тысяч человек. 60% приходится на региональный центр, поэтому необходимо обезопасить себя от вируса.

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«Все прививки я получала с детства, мне мама об этом рассказывала. Я считаю, что это очень важно. Я стараюсь ставить все прививки. Посещать терапевта в рамках диспансеризации или просто, если возникает необходимость. И согласно календарю прививок стараюсь получать все прививки»,- рассказывает пациентка Александра Щейникова.



Детям вакцину начитают делать первый раз в один год, затем в шесть лет. Во взрослом возрасте прививают двухфазовым препаратом до 35. Иммунитет после него сохраняется как минимум на 12 лет.

«Вакцина у нас находится в холодильнике. Обязательно должна храниться здесь. Вакцина сухая, обязательно разбавляется водой для того, чтобы поставить. Вакцина живая, ставится двукратно. Первая доза ставится, через три месяца ставится вторая доза»,- говорит врач-терапевт Ольга Рябчикова.



Корь очень заразна. Среди симптомов: высокая температура, воспаление верхних дыхательных путей, отечность лица, покраснение глаз и сыпь. Передается вирус воздушно-капельным путем. В группе риска дети, непривитые и не переболевшие в детстве и сотрудники медучреждений. Единственное эффективное средство профилактики от опасной инфекции – вакцинация.

«Вакцинированные переносят это в очень легкой степени, протекает болезнь как небольшое ОРВИ, и поэтому переносится очень легко. Вакцинацию, конечно, мы обязательно рекомендуем делать»,- добавила Ольга Рябчикова.



Напряженная ситуация по кори сложилась не только в Челябинской области, но и в курортных регионах России. Непривитым, которые собираются на юг, рекомендуют вакцинироваться не менее чем за две недели до отъезда. Если рядом кто-то заболел корью, начинать надо с самого простого – со средств индивидуальной защиты. А если почувствовали симптомы, как можно скорее обратиться к врачу.