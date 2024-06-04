Названы морепродукты, способные заразить детей гепатитом и вызвать шок

Белки морепродуктов чужеродны для организма человека и могут спровоцировать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока, сообщила NEWS.ru преподаватель кафедры терапии Государственного университета просвещения педиатр Светлана Буданцева. Особенно опасны приготовленные без предварительного потрошения мидии, креветки, устрицы.

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Определенные виды рыбы детям дают уже с восьми месяцев, учитывая индивидуальные особенности. Любую экзотику лучше давать с трех лет, когда достаточно созрели иммунная система и печень. Детям с аллергиями — с пяти — семи лет. Помните — белки морепродуктов чужеродны для организма человека и могут дать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Главная опасность морепродуктов — они могут быть заражены паразитами, вирусами, бактериальными инфекциями, что чревато отравлениями, расстройствами ЖКТ, лихорадкой, гепатитом, — сообщила она.

По словам врача, многие виды губок являются природными фильтрами и сорбируют внутри своего организма токсины и болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, в морской рыбе может накапливаться скомбротоксин, который способен вызвать спазм бронхов. Много ртути могут содержать тунец, макрель, белуга и северная щука (до 1 мг ртути на 1 кг). В последние годы в организме морских обитателей также находят микрочастицы пластика.

Блюда из морепродуктов для детей обязательно должны быть термически обработаны: сварены, потушены или приготовлены на пару, — резюмировала она.

В свою очередь специалисты Роскачества ранее рассказали, как отличить охлажденную рыбу от размороженной. По словам экспертов, тушка размороженной рыбы более сухая, чем у охлажденной. Также глаза у охлажденной рыбы прозрачные, в то время как у размороженной — мутные.