Хирург назвал опасный недуг, возникающий при частой работе за компьютером

Постоянная работа за компьютером может быть причиной скопления жира в области шеи, «вдовьего холмика», рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, это плотный валик в шейно-плечевой области на уровне нижних шейных позвонков. Он подчеркнул, что данное состояние опасно ишемическими атаками.

Скоплением жира на шее, или «вдовьим холмиком», называют скопление жировой клетчатки в виде плотного валика в шейно-плечевой области на уровне нижних шейных позвонков. Одной из причин его появления считают гиподинамию, постоянное напряжение верхней группы мышц спины. Так, замещение мышечной ткани фиброзной и жировой происходит при постоянной работе за компьютером, — заявил Умнов.



Он отметил, что горб появляется на фоне остеохондроза или травмы шейного отдела позвоночника. Хирург подчеркнул, что в подобных случаях мышечная ткань разрушается, а ее место занимает фиброзная и жировая.

«Вдовий холмик» возникает из-за нарушения работы эндокринных желез. [Он образуется] во время климакса, когда снижается количество эстрогенов и их место занимает тестостерон, что влечет развитие ожирения по мужскому типу, в том числе на шее, — заявил медик.



Умнов также рассказал, что жировые отложения вокруг шеи провоцируются болезнью Иценко — Кушинга, когда вырабатывается много глюкокортикоидов, из-за чего происходит накопление жидкости в тканях. По его словам, причиной в ряде случаев становится липома в области седьмого шейного позвонка.

Горб приводит к напряжению мышц шеи, вследствие чего может возникнуть спазм сосудов шеи, который приводит к ухудшению кровоснабжения органов и тканей шеи и головы. Это проявляется в головокружении, повышенной утомляемости, частых головных болях. Возрастает риск транзиторных ишемических атак головного мозга, — подытожил Умнов.



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