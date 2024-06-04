Специалист указал на главные опасности стоматологического туризма

В России наблюдается рост обращений в стоматологические клиники после лечения зубов в Турции, рассказал «Газете.Ru» врач Сергей Рожнов. По его словам, нередко люди стремятся сэкономить, но получают услуги неудовлетворительного качества.

Основным мотивом стомтуризма как раз является желание сэкономить. Якобы за рубежом (Белоруссия, Турция, ОАЭ) можно получить такое же лечение за меньшие деньги. <...> Стоматологи в таких клиниках могут лечить дешево, не обращая внимания на последствия такого лечения, — обратил внимание собеседник издания.



При этом есть клиники, которые предоставляют качественное, но дорогостоящее лечение, указал стоматолог. В пример он привел специалистов из США, Германии, Великобритании и Швейцарии.

Неквалифицированное лечение наблюдается и при внутрироссийском стоматологическом туризме, добавил Рожнов. Если в регионах клиники заманивают низкими ценами, то это значит, что врачи на чем-то экономят, констатировал хирург.

Ранее у жительницы Краснодара Надежды опустился глаз после стоматологической операции. По словам женщины, специалисты забыли достать у нее из десны тампон. Ей потребовалась чистка, которую провели через 10 дней. В ходе операции женщине сломали миндальную перегородку и повредили глазную ось, из-за чего глаз опустился вниз.