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Врач перечислил главные опасности стоматологического туризма

В России наблюдается рост обращений в стоматологические клиники после лечения зубов в Турции, рассказал «Газете.Ru» врач Сергей Рожнов. По его словам, нередко люди стремятся сэкономить, но получают услуги неудовлетворительного качества.

Специалист указал на главные опасности стоматологического туризма
© РИА Новости

Основным мотивом стомтуризма как раз является желание сэкономить. Якобы за рубежом (Белоруссия, Турция, ОАЭ) можно получить такое же лечение за меньшие деньги. <...> Стоматологи в таких клиниках могут лечить дешево, не обращая внимания на последствия такого лечения, — обратил внимание собеседник издания.

При этом есть клиники, которые предоставляют качественное, но дорогостоящее лечение, указал стоматолог. В пример он привел специалистов из США, Германии, Великобритании и Швейцарии.

Неквалифицированное лечение наблюдается и при внутрироссийском стоматологическом туризме, добавил Рожнов. Если в регионах клиники заманивают низкими ценами, то это значит, что врачи на чем-то экономят, констатировал хирург.

Ранее у жительницы Краснодара Надежды опустился глаз после стоматологической операции. По словам женщины, специалисты забыли достать у нее из десны тампон. Ей потребовалась чистка, которую провели через 10 дней. В ходе операции женщине сломали миндальную перегородку и повредили глазную ось, из-за чего глаз опустился вниз.

Болезни и лекарства
Сергей Рожнов