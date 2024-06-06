Раскрыты влияющие на потребность во сне факторы

Время, необходимое для полноценного отдыха, зависит от генетики и состояния здоровья, считает врач-сомнолог Роман Бузунов. Все факторы, влияющие на потребность во сне, он раскрыл в интервью радио Sputnik.

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Специалист отметил, что у всех людей разная норма сна: одним нужно спать восемь часов, другим — достаточно четырех, а третьи не могут как следует отдохнуть и за 12. Причиной этой особенности организма врач назвал генетику. Он уточнил, что потребность во сне определяют циркадные гены, которые наследуются от родителей.

«У одних рождаются совы, у других — жаворонки, у короткоспящих родителей — короткоспящие дети, а у длинноспящих — длинноспящие», — объяснил Бузунов.



Сомнолог добавил, что помимо генетического фактора, на норму сна влияет общее состояние здоровья. Он привел пример: если человек всегда чувствовал себя отдохнувшим через восемь часов ночного отдыха, но в какой-то момент ему перестает хватать девяти-десяти часов — это явный повод обратиться к врачу.

«Скорее всего, есть какие-то болезни, патологические процессы, которые ухудшают качество сна», — отметил специалист.



Бузунов также опроверг убеждение, что пожилые люди меньше спят. По его мнению, миф появился из-за того, что с возрастом снижается качество сна, и люди чаще просыпаются. Кроме того, на качество ночного отдыха может влиять привычка дремать днем, отметил сомнолог.

Наконец, специалист указал, что в норме сон наступает через 15 минут после того, как человек лег в постель, для полного пробуждения требуется столько же времени. Также нормой считается, если продолжительность ночных пробуждений суммарно не превышает 15 минут, заключил Бузунов.

Ранее врач-онколог Хамис Магомедова предупредила о страшных последствиях постоянного недосыпа. По ее словам, нарушение циркадных ритмов способно спровоцировать рак.