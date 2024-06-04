Медики заявили, что смертность от ковида на Западе превысила 3 млн человек

Нидерландские медики выяснили, что от прямых и косвенных последствий распространения коронавирусной инфекции в 2020-2022 годах погибло свыше 3 млн жителей в 47 странах Запада, несмотря на все предпринятые меры, в том числе массовую вакцинацию населения. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале BMJ Public Health.

"Уровень избыточной смертности оставался очень высоким в странах Запада на протяжении всех трех лет пандемии, несмотря на массовую вакцинацию населения и внедрение различных мер, направленных на сдерживание распространения вируса. Правительства этих стран, а также профильные специалисты, должны приступить к анализу возможных причин столь устойчивого роста избыточной смертности во время пандемии", - пишут ученые.



К такому выводу пришла группа нидерландских медиков под руководством доцента Свободного университета Амстердама (Нидерланды) Саскии Мостерт при оценке того, как изменился уровень избыточной смертности в 47 странах западного мира во время первых трех лет пандемии.

Для вычисления этого показателя для первых трех лет пандемии COVID-19 ученые проанализировали данные по колебаниям в уровне смертности, которые были зафиксированы в 2020-2022 годах в рамках двух глобальных медицинских баз данных, WMD и HMD. Эти данные исследователи сопоставили с тем, как менялся уровень смертности в странах западного мира в 2015-2019 годах.

Оказалось, что при коронавирусной пандемии косвенным или прямым образом умерли в общей сложности 3,098 млн жителей развитых западных стран, причем наибольшее число жертв (1,2 млн) пришлось на 2021 год, когда по миру начали распространяться альфа и дельта штаммы SARS-CoV-2. При этом в 2022 году уровень избыточной смертности также был очень высоким (свыше 800 тыс. человек), несмотря на активное использование вакцин и защитных средств. Ученые обнаружили большие различия в уровне избыточной смертности среди отдельных стран и регионов.

К примеру, Гренландия смогла избежать сильного роста в числе смертей ее жителей в 2020-2022 годах, что также было характерно для Дании, Люксембурга, Новой Зеландии, Канады и Австралии. При этом уровень избыточной смертности резко вырос во многих других развитых государствах, в том числе в Литве, Словакии, США, Чехии, Хорватии и Болгарии. По мнению исследователей, властям этих стран следует детально изучить последствия распространения ковида для снижения избыточной смертности в ходе последующих вспышек инфекционных болезней.