Клещи-монстры расползаются по Европе. Чем они опасны и доберутся ли до России?

В Европе бьют тревогу: Великобританию, Мальту, Германию, Швецию, Испанию (в том числе Балеарские острова) и Южную Италию заполонили огромные клещи Hyalomma lusitanicum, мигрировавшие из жарких регионов Африки и Юго-Восточной Азии. Этот вид отличается агрессивностью, из-за чего в разы повышается риск заражения смертельно опасными вирусными заболеваниями, которые он переносит. Чем опасны эти кровососущие, могут ли они добраться до России и как защититься от клещевых атак, «Ленте.ру» рассказали врачи.

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Могут ли клещи-мутанты добраться до России?

Из всего многообразия клещей особенно опасны три вида: иксодовые, аргасовые и гамазовые. Самые многочисленные среди них — иксодовые, уточнила кандидат медицинских наук, директор Департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина.

Ареал распространения иксодовых клещей в России ежегодно расширяется.

Клещи Hyalomma lusitanicum, перепугавшие европейцев, относятся как раз к иксодовым клещам. Они действительно крупнее по размеру и несколько активнее своих собратьев, обитающих в лесах и тайге. При этом другие иксодовые клещи есть и в России: их можно встретить в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках.

Клещи рода Hyalomma отличаются высокой невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам, которые применяют для обработки территорий, - Ольга Шипулина, врач клинической лабораторной диагностики

Для человека опасность представляют взрослые особи этого вида, которые могут быть переносчиками такого вирусного заболевания, как Конго-крымская геморрагическая лихорадка, а также риккетсий — бактериальных инфекций, среди которых сибирский клещевой тиф, лихорадка Бутоннез и лихорадка Ку.

По мнению Шипулиной, появления клещей вида Hyalomma lusitanicum на территории Центральной России вполне можно ожидать с учетом климатических изменений и миграции перелетных птиц.

«Неполовозрелые особи, то есть нимфы, обычно питаются кровью грызунов, зайцев и птиц, с которыми могут мигрировать в другие регионы, передавая инфекцию», — объяснила врач.

Однако точные прогнозы делать сложно: повлиять на это может множество факторов, включая погодные условия и меры предосторожности, принимаемые в стране​​.

По словам эпидемиолога клиники «Хадасса» в Сколково Натальи Васильевой, клещи могут попасть на новые территории на животных, которых привезли для продажи или иных целей.

Кроме того, для сохранения популяции на новой территории необходимо изменение климатических условий — потепление. Но процесс миграции новых видов занимает долгое время, - Наталья Васильева, эпидемиолог

При этом вирусолог, химик-технолог, директор департамента экспертной оценки здравоохранения и фармпромышленности Экспертного совета РФ, генеральный директор аккредитованной испытательной лаборатории ООО «ОЛФАРМ» Сергей Вострухов счел, что клещи-мутанты не смогут попасть в Россию, потому сейчас между странами, где их обнаружили, и Россией нет большого туристического потока.

По заверениям специалиста, распространение новых опасных клещей в Европе связано с небольшими расстояниями и огромными потоками людей, которые перемещаются между местами отдыха на автомобилях, традиционно не обращая внимания на меры санитарной безопасности.

При этом скорость передвижения клещей очень мала, а переместиться через несколько границ, даже прицепившись к одежде они не в состоянии, попросту погибнут в дороге, - Сергей Вострухов, вирусолог

Какие болезни переносят клещи?

Вострухов рассказал, что в природе насчитывается свыше 45 тысяч видов клещей, это один из самых распространенных в природе видов членистоногих, приспособившихся к существованию в разных условиях.

В России клещи довольно активны: по данным Роспотребнадзора, с начала 2024 года в медицинские организации обратились около четырех тысяч человек, укушенных клещами. Чаще всего помощь требовалась жителям Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской, Калининградской, Липецкой, Псковской областей, Крыма, ДНР и Санкт-Петербурга. Всего же клещи успели покусать жителей 80 регионов страны.

Клещи переносят около полусотни заболеваний вирусной и бактериальной природы. Наиболее опасные из них — клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и клещевые пятнистые лихорадки. К вирусным заболеваниям относятся энцефалит и Конго-крымская геморрагическая лихорадка, остальные инфекции — бактериальные.

По словам Васильевой, обычно геморрагическую Конго-крымскую лихорадку переносят дикие мелкие млекопитающие: лесная мышь, малый суслик, заяц-русак, ушастый еж. А уже от них болезни достаются клещам.

Каждое заболевание опасно и может привести к тяжелым последствиям для центральной нервной системы, инвалидизации и даже уходу из жизни.

Врач уточнила, что не все клещи являются носителями инфекций. По ее словам, укус здорового паразита сам по себе не представляет опасности для здоровья. Тем не менее распознать зараженного клеща по внешним признакам невозможно, поэтому к каждому укусу следует относиться серьезно и всегда обращаться за медицинской помощью​​.

По данным лаборатории «ЛабКвест» за 2024 год, инфицированными оказались 23,9 процента паразитов, которых принесли на анализ. Из них 13,22 процента переносили болезнь Лайма, 1,72 — гранулоцитарный анаплазмоз человека, 0,57 — моноцитарный эрлихиоз. Переносчиков клещевых пятнистых лихорадок выявили в 6,67 процента случаев, а микст-инфекций — в 1,72 процента, - Ольга Шипулина, врач клинической лабораторной диагностики

Доктор предупредила, что особенно опасны микст-инфекции — то есть состояние, при котором клещ заражен сразу несколькими инфекциями. Микст-инфекция протекает тяжелее, лечится сложнее и чаще дает осложнения, вплоть до летального исхода. По словам Васильевой, носителями микст-инфекций могут быть порядка 20 процентов клещей.

Как защититься от укусов клещей?

По словам Шипулиной, чтобы обезопасить себя от укусов, нужно следовать нескольким простым рекомендациям. В первую очередь — носить максимально закрытую светлую одежду с манжетами, на которой ползущий паразит будет заметен. Также нельзя забывать про защиту шеи и головы. Обязательно нужно использовать репелленты и проводить регулярные самоосмотры при нахождении на природе, так как укуса клеща можно не почувствовать.

Кроме того, стоит вакцинироваться от клещевого энцефалита, если планируете посещать опасный регион или жить в нем.

Также эпидемиолог Васильева рекомендовала не приносить букеты из леса, не ложиться на траву во время отдыха.

«Клещи могут переползать с домашних животных, поэтому важно защищать и их», — сказала специалистка.

Что делать, если клещ укусил?

Если избежать укуса не удалось, нужно аккуратно удалить паразита с помощью ручки-лассо или других специальных приспособлений, которые продаются в аптеке, отметила Шипулина. Клеща следует поместить в контейнер и отнести на анализ для определения инфекций. В идеале паразита нужно сохранить живым. После удаления клеща место укуса необходимо обработать антисептиком.

Васильева посоветовала удалять клещей в медучреждении. По ее словам, медики сделают это более грамотно. Если же пострадал человек, проживающий в эндемичном районе, ему рекомендуют профилактическую иммунизацию. В случае, если после лабораторного исследования станет ясно, что клещ был заражен, пострадавшему от его укуса человеку могут назначить химиопрофилактическое лечение антибиотиками, заключила эпидемиолог.