Врач рассказала о действиях на случай обострения аллергии

Врач — аллерголог-иммунолог видновской КБ Минздрава Московской области Наталья Шевчук рассказала о действиях на случай обострения аллергии в период цветения тополя.

«В зоне риска находятся граждане, страдающие поллинозом, а также бронхиальной астмой. Им следует реже выходить из дома, когда цветут тополя. Если выходов на улицу не избежать, то стоит надеть простую медицинскую маску, которая поможет защитить слизистые, а при возвращении домой следует принять душ и отправить одежду в стирку», — цитирует эксперта Regions.ru.



Как отметила Шевчук, также стоит иметь при себе прописанные врачом лекарства.

Дома желательно использовать увлажнители воздуха, рекомендована и регулярная влажная уборка.

«Аллергикам в этот период стоит чаще ухаживать за полостью носа, промывать его физраствором, чтобы убирать аллергены со слизистой оболочки и тем самым тормозить обострение аллергии», — добавила Шевчук.



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