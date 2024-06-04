Ученому из Канады запретили исследовать загадочную болезнь мозга

Канадскому ученому, микробиологу Майклу Култхарту запретили исследовать загадочную неврологическую болезнь. Об этом сообщил The Guardian.

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По данным издания, изучившего электронные письма, в провинции Нью-Брансуик у 200 человек наблюдаются симптомы неизвестного заболевания головного мозга. Так, еще в 2021 году, когда пациентов было чуть больше 40 человек, стало известно, что у некоторых из них имеется обильное слюноотделение, другим кажется, что по их коже ползают насекомые.

Но через год независимая комиссия пришла к выводу, что у этих людей развились деменция и рак, а неврологическое заболевание им диагностировали ошибочно.

Однако в одном из попавших в СМИ писем Култхарт выразил мнение, что воздействие окружающей среды запускает или ускоряет нейродегенеративные синдромы у людей, особенно тех, у кого имеется характерное для болезней Паркинсона и Альцгеймера нарушение сворачиваемости белков.

Мое научное мнение заключается в том, что в Нью-Брансуике происходит что-то, что абсолютно невозможно объяснить предвзятостью отдельного невролога. И случаев уже слишком много — около 200 Майкл Култхарт микробиолог

Также ученый в одном из писем коллеге заявил, что выявленные необычные симптомы трудно вписать в определенные диагностические патологии. Он счел, что политики нашли повод и возможность преградить ученым путь исследования заболевания.

«Я верю, что со временем истина станет явной, но на данный момент все, что мы можем сделать, это продолжать собирать информацию о случаях, которые поступают к нам как подозрительные», — написал Култхарт.

По словам одной из пациенток, она не получает никакой медицинской помощи, так как официально загадочное заболевание не признают, но болезнь прогрессирует. Женщина считает, что на проблемы закрывают глаза, чтобы не заниматься ей.

Ранее невролог Юлия Ярыгина раскрыла способы снизить риск инсульта. По ее словам, риск опасного состояния увеличивается, если долго находиться в положении вниз головой.