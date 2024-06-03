Канадскому исследователю запретили изучать загадочную болезнь мозга

Микробиолог из Канады Майкл Култхарт заявил, что ему запретили изучать загадочное заболевание головного мозга, от которого могут страдать около 200 человек, сообщает британское издание The Guardian. По его данным, случаи заболевания были зафиксированы в канадской провинции Нью-Браунсуик. Причины введения запрета на изучение остаются неизвестными.

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Первые случаи заболевания были выявлены еще в 2021 году. Тогда врачи выделили ряд характерных симптомов, среди которых отмечаются слюнотечение и ощущение ползающих по коже насекомых. При этом члены независимого комитета, созванного для изучения ситуации, заявили, что первым пациентам могли поставить неверный диагноз и в действительности они страдали от деменции или рака. Однако Култхарт считает, что неизвестное заболевание развивается из-за воздействия окружающей среды или целый комбинации различных факторов.

Объясняя причины сложившейся ситуации, микробиолог отметил, что запрет на исследование заболевания связан с самой его природой. Болезнь сложно вписать в «поверхностные парадигмы» диагностической патологии, что дает политикам возможность выступить против ее изучения. Пациенты, продолжающие страдать от неизвестного недуга, жалуются, что им не оказывают никакой помощи.

Врач Ольга Уланкина ранее предупредила россиян об опасности заражения туляремией и дирофиляриозом. По ее словам, переносчиками этих заболеваний являются обычные комары. В России зафиксировано около 100 подвидов этих насекомых.