Врач заявил, что симптомы инсульта могут быть схожи с признаками опьянения

Некоторые симптомы инсульта могут быть ошибочно восприняты как проявление психологических расстройств, а также алкогольного или наркотического опьянения. Об этом предупредила кардиолог Полина Концедайло, сообщает Passion.ru.

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По ее словам, подобные симптомы часто связаны с нетипичным расположением очага инсульта в мозге. В таких случаях у больного могут возникать галлюцинации, бред, эпилептические припадки, тревога, агрессия, апатия, отсутствие мотивации, непроизвольный смех или плач. Также у человека может измениться речь, а ударения в словах – сместиться.

Помимо этого, для определения возможных причин ухудшения состояния специалист рекомендует обращать внимание на следующие симптомы: трудности с улыбкой, держанием рук перед собой и четкой артикуляцией. При проявлении этих признаков необходимо сразу вызвать скорую помощь.