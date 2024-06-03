Офтальмолог назвал опасные симптомы поражения глаз

Зрение чрезвычайно важно для человека. Иногда в глазах появляются неприятные симптомы, которые многие люди предпочитают лечить сами, не прибегая к медицинской помощи. Врач-офтальмохирург Элина Санторо объяснила aif.ru, когда не стоит медлить перед обращением к специалисту.

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Так, стоит бить тревогу, если покраснело глазное яблоко. Это может быть связано с конъюнктивитом, но при осложнениях самолечение может привести к снижению зрения. Если покрасневшие глаза еще и болят, это сигнализирует о более серьезном поражении, а значит, нужно как можно быстрее получить помощь врача.

Санторо подчеркнула, что не стоит откладывать визит к специалисту, если вы заметили у себя снижение зрения, даже временное. Такой симптом может свидетельствовать о глаукоме или катаракте. Если же перед глазами как будто появилась "шторка", то это может быть вызвано отслоением сетчатки и требует незамедлительного обращения к офтальмологу.