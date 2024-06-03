Почему одни люди страдают от непереносимости лактозы, а другие нет? Ученые дали ответ

Учёные объяснили, почему некоторые пьют молоко в детстве, но имеют непереносимость лактозы во взрослом возрасте
Млекопитающие эволюционировали так, чтобы иметь возможность пить молоко матери до момента отлучения от груди. Тогда ген, который расщепляет лактозу на более простые сахара, которые легко усваиваются, перестаёт функционировать.
Примерно 70% взрослого населения в мире страдают непереносимостью лактозы. У остальных же эта особенность не развилась по двум причинам.
Во-первых, около 9000 лет назад появилось молочное животноводство. Благодаря ему появился доступ к питательным молочным продуктам.
© Getty
Во-вторых, у таких людей появились мутации, поддерживающие активацию соответствующего гена после младенчества. Это позволило им употреблять без проблем молоко всю жизнь.