Что такое психосоматика и как она влияет на физическое здоровье

Психосоматика - это область медицины, изучающая взаимосвязь между психическим состоянием человека и его физическим здоровьем. Она отражает глубокую убежденность в том, что тело и разум тесно связаны и влияют на состояние друг друга. Например, длительный стресс или тревога могут привести к развитию сердечных проблем, а депрессия - усилить болевые симптомы и замедлить процесс выздоровления. С другой стороны, физические заболевания также могут оказывать влияние на психическое состояние человека, вызывая депрессию, тревогу или страх. Психосоматика пытается выявить эти взаимосвязи и объяснить возможность воздействия человека на свое здоровье через управление эмоциональным состоянием.

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Стоит понимать, что некоторые болезни одним только душевным покоем не вылечить, в любом случае необходим контроль специалиста. Известная фраза “все болезни от нервов” верна не на 100%. Действительно, плохое самочувствие нередко связано с психическим фактором. Однако помимо него есть также биологический - генетика, вирусы, бактерии, а также социальный - вредные привычки, экология и даже семейные установки из детства.

Что касается именно стресса, то здесь механизм его влияния на физическое здоровье объясняется довольно просто. Иногда при сильном волнении у человека начинает крутить живот, покалывает в груди, выступает холодный пот, появляются другие симптомы недомогания. Обычно они обусловлены выбросом кортизола - гормона, из-за которого и могут возникнуть неприятные ощущения. А если есть хронические заболевания, то они как раз и проявляются в первую очередь.

Стресс приводит организм к готовности защищаться или спасаться. Древний человек. добывающий пищу, был вынужден выживать в сложных условиях, так что известная команда “бей или беги” срабатывает до сих пор. В этот момент опять же поднимается давление, учащается сердцебиение, запускаются “оборонительные” процессы, ведь основная цель - выжить. А то, что не нужно, например, переваривание пищи, пока затихает. Когда угроза миновала, человек успокаивается и организм приходит в норму. Поэтому кратковременные переживания не опасны, в отличие от хронического нервного напряжения.

У современного человека действительно довольно много причин для волнения. Однако стоит разделять понятие “хандра” или “усталость” и “депрессивное расстройство”. Депрессия - это не плохое настроение и вылечить ее одним только усилием воли или хорошей комедией невозможно. Такое состояние обусловлено гормональным нарушением, что в свою очередь может приводить, например, к болезням сердца.

Врачи выделяют две основные группы психосоматических расстройств: соматоформные и конверсионные. Соматоформные - как раз те физические ощущения, причину которых не удается установить. К ним относится тахикардия при здоровом сердце - все анализы в норме, но пациент жалуется на проблему. В свою очередь, конверсионные расстройства связаны с двигательной активностью и сенсорными нарушениями. То есть при сильном страхе может онеметь часть тела или человек впасть в ступор. Часто бывает так, что ментальное состояние приходит в норму, а физические недуги остаются. Психосоматика может проявляться и в болезненных ощущениях в теле. Это связано все с тем же выбросом гормонов, происходящим во время сильных переживаний.

Установить связь ментального здоровья с физическими симптомами бывает непросто. Некоторые состояния, например, головокружения, сильное сердцебиение или боли могут быть вызваны самыми разными заболеваниями. Однако есть ряд показателей, характерных именно для психосоматических расстройств. К ним относятся предшествующий недомоганию стресс и последующее повторение картины (то есть и дальше при волнении наступает плохое самочувствие).

Такие состояния можно и нужно исправлять, но исключительно под наблюдением врача. Сначала специалист выяснит обстоятельства проблемы, назначит необходимые анализы, проверит физическое состояние организма. И лишь затем, при благоприятных результатах исследований, может направить к психотерапевту.