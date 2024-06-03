Психиатр рассказал о причинах и признаках женского алкоголизма

Психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер рассказал о причинах и признаках женского алкоголизма.

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По мнению эксперта, предрасположенность к алкоголизму передается на генетическом уровне — если в семье были пьющие люди, то вероятность алкоголизма выше. Также влияет выработка фермента алкогольдегидрогеназа, который отвечает за расщепление алкоголя в организме. Существуют люди, у которых генетически этот фермент очень плохо вырабатывается.

Специалист отметил, что у женщин привыкание к алкоголю вырабатывается намного быстрее, чем у мужчин. Он также подчеркнул, что тяжелая степень алкоголизма хуже поддается лечению.

Психолог уточнил, что женщины часто связывают свое желание выпить с проблемами на работе или в семье.

"Нужно просто находить другие механизмы снятия напряжения, если алкоголь становится транквилизатором — снимает напряжение, то нужно просто убрать его из рациона", — добавил Теслер в комментарии «Радио 1».

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