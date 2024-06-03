Прием противозачаточных вызвал облысение у некоторых женщин

Специалисты из Индонезии и Великобритании обнаружили, что если у женщины есть мутации в определённых генах, то она может потерять волосы при приёме противозачаточных таблеток. Такое состояние называется фронтальной фиброзной алопецией.

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Исследователи из Королевского колледжа Лондона и Университета Гаджа Мада выяснили более подробно, по каким причинам может возникать ФФА (фронтальная (лобная) фиброзная алопеция). Результаты этой работы опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

На основе собственных более ранних исследований авторы новой работы определили мутации в генах, наличие которых повышает вероятность развития у женщин фронтальной фиброзной алопеции. Один из этих генов — CYP1B1. Этот фермент отвечает за метаболизм гормонов.

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Новое исследование основывалось на информации, собранной в Великобритании с июля 2015-го по сентябрь 2017-го. Участвовали в этом исследовании 489 женщин с алопецией, а в контрольной группе было 34 254 участницы без этого диагноза.

Оказалось, что женщины, имеющие определённую версию гена CYP1B1, с большей вероятностью при приёме оральных контрацептивов страдали от фронтальной фиброзной алопеции.

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