Уролог раскритиковал пользу от массажа простаты

Массаж простаты может назначаться мужчинам для лечения простатита и заболеваний мочеполовой системы. Среди врачей есть как сторонники, так и противники этого метода терапии. Своим мнением о непростой процедуре с «Клопс» поделилась врач-уролог Олеся Казычанкова.

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В медицинской практике многих стран Европы подобный массаж уже давно не используется. В России — по-прежнему может входить в основную схему лечения предстательной железы.

«Это простой способ улучшить кровообращение в области простаты и избавить железу от излишков жидкости, скопившейся в её протоках. Но однозначных доказательств, что массаж полезен — нет!» — прокомментировала доктор.

Поэтому некоторые врачи предпочитают использовать щадящий, медикаментозный способ терапии, продолжила Козычанкова.

«Я бы не применяла массаж при первом лечении простатита, тем более что процедура уступает по эффективности кровоснабжению, которое происходит во время семяизвержения», — добавила специалист.

Уролог может массировать железу, чтобы получить жидкость для анализа и уточнения диагноза. В других случаях назначение данной процедуры — это сугубо индивидуальный подход к пациенту и его заболеванию.

Строгие противопоказания к массажу простаты:

трещинки и другие повреждения в анусе;геморрой;проблемы с мочевым пузырём;любые инфекционные процессы в области половых органов.

Доктор предупредил, при каких симптомах не стоит откладывать визит к урологу.