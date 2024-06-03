В Депздраве Москвы назвали причины инфаркта и инсульта у детей

Среди них — пороки и нарушения ритма сердца.

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Иногда подобные заболевания молодые пациенты переносят тяжелее, чем пожилые.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист столичного ведомства по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Дмитрий Скрыпник рассказал, что так происходит из-за быстрой закупорки бляшек.

«Инфаркты и инсульты иногда происходят у детей. Рекорд моих операций — это пациент восьмимесячный, которого нужно было оперировать вместе с детскими хирургами. Проблема периодически заключается в том, что детские хирурги умеют оперировать, но инсульты происходят раз в пять лет с закрытием крупного сосуда у ребёнка. Инструмента специализированного для детей нет. Поэтому иногда бывает такая коллаборация. К сожалению, у детей тоже бывает нарушение ритма сердца, пороки развития, которые к этому приводят. Это редко возникает, но иногда это происходит. Это происходит в любом возрасте. Иногда у молодых пациентов тяжелее происходит инфаркт миокарда, всё из-за того, что у пожилого пациента, когда у него потихонечку начинает закрываться сосуд, расти бляшка, вот эти коллатеральные кровотоки, обходные, резервные, успевают расшириться, успевают подготовиться к закрытию сосуда. У молодого пациента, у которого, как правило, маленькая бляшка или что-то мелкое разорвалось в сосуде, резко закрылась, сосуды обходные не успеют подготовиться, коллатеральные, поэтому инфаркт протекает тяжелее».

Ранее кардиохирург Сергей Попов сообщил, что электронные сигареты приводят к инфаркту у молодёжи. Ишемическая болезнь сердца всё чаще выявляется у людей младше 30 лет. Курительные смеси особенно негативно влияют на здоровье.