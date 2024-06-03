Еще одна пациентка умерла после операции в московской частной клинике

Как бы ужасно это ни звучало, но в столице снова произошла смерть пациента после операции в одной из клиник. И снова речь о частном медучреждении «СМ-Клиника». 40-летняя Наталия Казаку сделала там операцию по удалению миомы матки (доброкачественного новообразования). В момент вмешательства Наталия впала в глубокую кому и больше не приходила в сознание. По словам мужа погибшей, его супруга провела в реанимации 13 дней, где не было необходимого медицинского оборудования. Кроме того, не удавалось получить объективную информацию о здоровье Наталии. Причиной смерти в заключении патологоанатома указан некроз тканей матки и отек головного мозга, передает SHOT.

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Была проведена независимая экспертиза, которая выявила множество нарушений в работе врачей. В процессе операции Наталии было введено 14 литров физраствора, а отток составил всего 10, из-за чего пациентка отекла, что, вероятно, и привело к непоправимым последствиям, пишет SHOT.

После похорон врачи никак не объяснились с родственниками и даже не выразили соболезнования, лишь предложили вернуть 300 тысяч рублей за операцию. Родственникам удалось добиться возбуждения уголовного дела.