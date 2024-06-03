У ребенка распознали смертельный диагноз по шаркающей походке

У пятилетнего Джека распознали смертельный диагноз через несколько недель после того, как мать ребенка заметила изменения в его походке. Историю маленького мальчика опубликовало издание The Sun.

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Мать пятилетнего британца Сара впервые заметила, что ее сын начал сильно хромать, в январе 2024 года — он возвращался из детского сада, шаркая. После мальчик начал жаловаться на боли в ногах, поэтому она отвела его к педиатру. Сперва врач заподозрил у ребенка вирусную инфекцию.

«Но к концу января его боль усилилась, поэтому я два дня подряд возила его в отделение неотложной помощи. В первый раз мне сказали, что все в порядке и нужно просто дать ему ибупрофен. Но во второй визит ему сделали анализ крови, потом нас отправили в другую больницу на анализы и УЗИ», — вспоминает женщина.

1 февраля МРТ обнаружило у ребенка опухоль над правой почкой, и 15 февраля после биопсии ему диагностировали агрессивную нейробластому четвертой стадии. В основном эта форма рака поражает именно детей в возрасте до пяти лет. Теперь Джеку предстоит пройти курс химиотерапии и лучевой терапии, а после — операцию по удалению опухоли и трансплантацию стволовых клеток. В случае успеха его шансы на выживание составляют от 40 до 50 процентов, однако в случае рецидива его шансы уменьшатся до 5 процентов.

Теперь Сара собирает деньги на лечение, недоступное в Великобритании, — для него нужно будет несколько раз посетить врачей в США.

«Наш прекрасный мальчик был здоровым, счастливым пятилетним ребенком, беззаботно бегавшим, как все дети. Он заслуживает того, чтобы прожить счастливую, здоровую, долгую жизнь», — написала она на краудфандинговой странице, где ведет сбор средств.

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