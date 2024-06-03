Врач объяснила, чем можно заразиться во время купания в открытых водоемах

Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева предупредила, что во время купания в открытых водоемах высок риск заражения болезнетворными организмами. Как сообщает «Звезда», основную опасность представляют собой кишечные инфекции, для которых вода является естественной средой распространения.

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По словам специалиста, в теплой воде, особенно рядом с находящимися у берега водорослями, обитает много живых организмов. В их числе есть и церкарии — личинки глистов.

«Они находят себе жилье в организмах мелких одноклеточных — всяких там инфузорий, к примеру, водорослей. Они охватывают вот эти церкарии, а церкарии откуда получаются? Собаки, заражают, купаются, им жарко в своей шерсти», — сказала Чернышева.

Она добавила, что еще один фактор заражения водоемов — водоплавающие птицы. Кроме того, свой вред наносят и рыбаки, которые после разделки бросают остатки рыбы в воду — как правило, в них уже есть мелкие черви. Чернышева назвала такие действия грубейшим нарушением гигиенических норм.

Эксперт посоветовала обрабатывать свое тело перед купанием — например, специальными репеллентами. Они препятствуют фиксации паразитов на теле. Также следует избегать рек с большим количеством водорослей.