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Врач объяснила, чем можно заразиться во время купания в открытых водоемах

Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева предупредила, что во время купания в открытых водоемах высок риск заражения болезнетворными организмами. Как сообщает «Звезда», основную опасность представляют собой кишечные инфекции, для которых вода является естественной средой распространения.

Врач объяснила, чем можно заразиться во время купания в открытых водоемах
© РИА Новости

По словам специалиста, в теплой воде, особенно рядом с находящимися у берега водорослями, обитает много живых организмов. В их числе есть и церкарии — личинки глистов.

«Они находят себе жилье в организмах мелких одноклеточных — всяких там инфузорий, к примеру, водорослей. Они охватывают вот эти церкарии, а церкарии откуда получаются? Собаки, заражают, купаются, им жарко в своей шерсти», — сказала Чернышева.

Она добавила, что еще один фактор заражения водоемов — водоплавающие птицы. Кроме того, свой вред наносят и рыбаки, которые после разделки бросают остатки рыбы в воду — как правило, в них уже есть мелкие черви. Чернышева назвала такие действия грубейшим нарушением гигиенических норм.

Эксперт посоветовала обрабатывать свое тело перед купанием — например, специальными репеллентами. Они препятствуют фиксации паразитов на теле. Также следует избегать рек с большим количеством водорослей.

Болезни и лекарства
Елена Чернышева