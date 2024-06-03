Офтальмолог назвала симптомы болезней глаз, требующих немедленного обращения к врачу

Глаза – это орган, дающий человеку возможность жить полноценно. Поэтому за здоровьем глаз нужно тщательно следить и обращаться к врачам при появлении первых симптомов глазных болезней.

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Так, по словам врача-офтальмохирурга высшей квалификационной категории, к.м.н., главного врача клиники Элины Санторо, даже обычный конъюктевит, сопровождающийся покраснением, зудом и отеком, требует обращения к окулисту.

При несвоевременном лечении или самолечении конъектевит может сопровождаться кератитом. При этой патологии воспалительный процесс затрагивает роговицу, что вызовет снижение ее прозрачности и ухудшение зрения.

Если при симптомах конъюктевита начинает болеть глазное яблоко, это указывает на сильное поражение, воспаление сосудов и радужки. Вылечить данное состояние самостоятельно невозможно, поэтому нужно запланировать визит к офтальмологу.

Снижение зрения, не сопровождаемое болями, покраснением и зудом, также говорит о наличии заболевания глаз. Чаще всего ухудшение зрения связано с поражением сетчатки и зрительного нерва, объяснила Санторо в разговоре с «АиФ». Если не взяться за лечение в короткие сроки, восстановить зрение не получится.

Это указывает на серьезное поражение сетчатки и зрительного нерва. Ухудшение зрения в данном случае без своевременного лечения может привести к тому, что оно останется сниженным на всю жизнь.

Ощущение, когда перед глазами как будто шторки, это грозный симптом, требующий немедленного обращения к офтальмологу, подчеркнула врач. Чаще всего этим симптомом сопровождается отслойка сетчатки. Исправить ситуацию поможет хирургическая операция.

Также хирургическим методом лечится глаукома, которая часто диагностируется у пациентов в возрасте, напомнила офтальмолог.

Ранее ученые рассказали о новом исследовании, которое доказывает, что воздействие света может улучшить зрение, а окулисты назвали мифом информацию о пользе зарядки для глаз.