Терапевт раскрыла, какие солнечные ожоги могут вызвать рак кожи

Солнечные ожоги могут провоцировать развитие самого опасного вида рака кожи — меланомы, рассказала в беседе с NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она добавила, что особенно это касается случаев, когда ожог появляется на одной и той же части тела несколько раз.

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Поэтому и рекомендуется избегать прямых солнечных лучей в промежутке с 11:00 до 16:00, а если это невозможно — использовать солнцезащитные средства и носить просторную одежду и головной убор, — заявила она.

Ранее врач-дерматовенеролог Анастасия Черкун сообщила, что солнечные лучи значительно повреждают волосы. Она отметила: чтобы не навредить волосам летом, следует носить головной убор. Кроме того, рекомендуется реже мыть голову, чтобы не разрушать защитную пленку, а также использовать несмываемые средства для волос с SPF-фильтром.

Также врач-дерматовенеролог Марина Савкина напомнила, что находиться на солнце можно в безопасное время — до 11 утра и после 15 часов дня. По ее словам, злоупотребление солнечными ваннами может привести к раку кожи. Для защиты от лучей нужно носить одежду с длинными рукавами, шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки. Также следует наносить солнцезащитный крем на места, не прикрытые одеждой. Кроме того, в солнечную погоду нужно стараться находиться в тени, заключила Савкина.