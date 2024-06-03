Врач посоветовал людям, перенесшим инфаркт, больше двигаться

огласно официальным данным, в 2022 году от инфаркта миокарда в России скончались 50,2 тыс человек. Основной причиной высокой смертности от данного заболевания исследователи называют низкую осведомленность населения о факторах, вызывающих патологию.

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Так, медики напоминают, инфаркт миокарда вызывает недостаточное кровоснабжение, из-за чего орган испытывает дефицит кислорода. В результате происходит отмирание участка сердца. Чаще всего при инфаркте пациенты жалуются на боли, которые не обязательно будут локализованы в районе груди, тошноту, слабость, обмороки, холодный пот.

Согласно статистике, мужчины чаще женщин сталкиваются с инфарктом миокарда и в более молодом возрасте. Врачи считают, что это объясняется влиянием эстрогенов и меньшей распространенностью пагубных привычек среди женщин.

При этом инфаркт миокарда может случиться не единожды, а повториться, в результате чего участок отмершей сердечной мышцы растет.

По словам врача общей практики Александра Мясникова, люди, перенесшие инфаркт, должны тщательно следить за своим здоровьем и придерживаться четырех простых правил.

Так, Мясников напомнил, что после инфаркта нужно четко следовать предписаниям врача и принимать все назначенные препараты, следуя инструкции.

Нередко пациенты, перенесшие инфаркт, стараются ограничить физические нагрузки. По словам Мясникова, этого делать не стоит.

Напротив, регулярные умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, ходьба пойдут на пользу больному. Так он обогатит кровь кислородом и улучшит ее циркуляцию.

«Движение предохраняет от последующих инфарктов», - заявил доктор.

Также он рекомендовал следить за весом, поскольку лишние килограммы увеличивают нагрузку на сердце.

Негативные мысли также сказываются на самочувствии больных, рассказал Мясников, поэтому посоветовал смотреть на свое состояние с оптимизмом.