Ученые назвали три первых симптома рака в возрасте до 50 лет
Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что за последние двадцать лет случаев заболеваемости раком толстой кишки среди людей в возрасте до 50 лет стало больше, передает Pronews.gr со ссылкой на зарубежных исследователей.
При этом установлено, что часто диагноз ставится на поздней стадии.
"Начинать скрининг на рак толстой кишки нужно раньше, чем предполагалось ранее, с 45 лет", - отметили специалисты, подчеркнув, что особое значение имеет "информирование населения о симптомах заболевания и бдительность врачей".
Анализ ситуации (симптомы рака толстой кишечника у молодых людей, специфика выявления недуга) в рамках исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, показал, что чаще всего болезнь сигнализирует болью в животе, изменением в работе кишечника (диарея или запор), появлением крови при походе в туалет.
"Анализ продемонстрировал, что человек в возрасте до 50 лет, у которого наблюдаются такие симптомы, имеет высокий риск развития рака толстой кишки. По сравнению с теми, у кого нет таких сигналов", - подвели итог специалисты.
Также исследователи выяснили, что период от появления первых симптомов до непосредственного выявления недуга занимает, в среднем, порядка шести месяцев.
"Ожидается, что заболеваемость раком толстой кишки у людей в возрасте до 50 лет будет продолжать расти в ближайшие годы", - заключили специалисты.
Ранее специалисты отметили, что колоректальный рак на 95 процентов предотвращаемый. У большинства пациентов он развивается из полипа. Также имеют значение питание и физические нагрузки.