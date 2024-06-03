Ученые назвали три первых симптома рака в возрасте до 50 лет

Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что за последние двадцать лет случаев заболеваемости раком толстой кишки среди людей в возрасте до 50 лет стало больше, передает Pronews.gr со ссылкой на зарубежных исследователей.

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При этом установлено, что часто диагноз ставится на поздней стадии.

"Начинать скрининг на рак толстой кишки нужно раньше, чем предполагалось ранее, с 45 лет", - отметили специалисты, подчеркнув, что особое значение имеет "информирование населения о симптомах заболевания и бдительность врачей".

Анализ ситуации (симптомы рака толстой кишечника у молодых людей, специфика выявления недуга) в рамках исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, показал, что чаще всего болезнь сигнализирует болью в животе, изменением в работе кишечника (диарея или запор), появлением крови при походе в туалет.

"Анализ продемонстрировал, что человек в возрасте до 50 лет, у которого наблюдаются такие симптомы, имеет высокий риск развития рака толстой кишки. По сравнению с теми, у кого нет таких сигналов", - подвели итог специалисты.

Также исследователи выяснили, что период от появления первых симптомов до непосредственного выявления недуга занимает, в среднем, порядка шести месяцев.

"Ожидается, что заболеваемость раком толстой кишки у людей в возрасте до 50 лет будет продолжать расти в ближайшие годы", - заключили специалисты.

Ранее специалисты отметили, что колоректальный рак на 95 процентов предотвращаемый. У большинства пациентов он развивается из полипа. Также имеют значение питание и физические нагрузки.