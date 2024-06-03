«Изнуряющая боль и язвы»: названы главные причины трещин на пятках

Трещины на пятках могут возникнуть из-за нарушения гидролипидного баланса кожи, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов для NEWS.ru. По словам хирурга, к уменьшению прочности и эластичности кожного покрова приводит снижение выработки коллагена и эластина.

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Это может произойти вследствие курения, несбалансированного питания, нехватки жидкости в организме, возрастных изменений. Возникновению трещин способствуют также отсутствие ухода за стопами и тяжелая физическая нагрузка, — предупредил специалист.

Трещины на ногах вызывают изнуряющую боль при ходьбе и являются «открытыми воротами» для серьезных инфекций, обратил внимание хирург. В худшем случае из-за инфицирования на коже человека могут появиться нагноения или даже язвы.

У мужчин, между прочим, часто лучше состояние стоп, чем у женщин. Это потому, что они носят х/б носки, даже летом, нет прямого контакта с обувной поверхностью, смягчается трение, — констатировал Умнов.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская пояснила, что показаниями к удалению шишки на ноге, которая образуется в переднем отделе стопы, являются сильные боли, проблемы при разгибании пальца, отеки и покраснения кожи. К операции следует прибегнуть, если возникают сложности с подбором и ношением обуви, уточнила она.